Papa Francesco: «Maradona o Messi? Io dico Pelé. Diego un grande giocatore ​ma come uomo è fallito»

Papa Francesco e Maradona «È venuto a trovarmi qui il primo anno di pontificato e poi poveretto ha avuto la fine - ha aggiunto Bergoglio - È curioso: tanti portivi finiscono male. Anche della boxe. Messi è correttissimo. È un signore. Ma per me di questi tre il grande signore è Pelé. Un uomo di un cuore».

