Papa Francesco: «È un'ora buia, l'umanità ha preferito Caino ad Abele. La guerra cancella il futuro»

«Abbiamo preferito Caino ad Abele». Mai una volta viene fatto il nome di una delle regioni del mondo che soffre per le bombe o le vittime del terrorismo. Francesco evita di nominare Israele, Gaza, l'Ucraina, il Libano, la Siria e altre zone. Eppure la dimensione della terza guerra mondiale a pezzetti, nel silenzio raccolto della basilica di san Pietro, è lo scenario immediato della preghiera mondiale indetta dal pontefice dopo il conflitto scoppiato in Terra Santa.

Francesco è arrivato in carrozzina, spinto da un inserviente, per poi andarsi a sistemare in uno scranno bianco davanti ad una antica icona mariana, mentre il coro intonava una litania. Papa Francesco implora la liberazione degli ostaggi israeliani e altri aiuti umanitari per Gaza Si parla di speranza, si evoca un futuro diverso da come sembra già disegnato.

