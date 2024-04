Papa Francesco critica padre Georg nel suo nuovo libro

Papa Francesco: “Da padre Georg mancanza di nobiltà e di umanità. Mi ha fatto male che Benedetto sia stato usato”, in uscita il 3 aprile. Un testo dove Papa Francesco racconta il suo rapporto con il predecessore – che lo hanon mi condiziona . Ma mi ha fatto male che Benedetto sia stato usato. Il libro è stato pubblicato il giorno del funerale, e l’ho vissuto come una mancanza di nobiltà e di umanità”, spiega Papa Francesco puntando il dito contro padre Georg.

A lui sono dedicate diverse pagine del libro-intervista. Benedetto “era un cavaliere. Invece, le dico con rammarico che il suo segretario a volte“, continua Bergoglio che racconta anche dei casi specifici. Come quando lo stesso Gaenswein portò dal Papa emerito Benedetto un responsabile del dicastero appena sostituito da Francesco: “Il problema – spiega – è che hann

