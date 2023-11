CITTÀ DEL VATICANO. Papa Francesco convoca sei suore argentine per riaprire il Monastero Mater Ecclesiae, dove ha vissuto quasi dieci anni il pontefice emerito Benedetto XVI. Il Mater Ecclesiae, nel cuore dei Giardini vaticani, che dalla rinuncia al pontificato e fino all’ultimo giorno di vita, il 31 dicembre 2022, è stato la residenza di Joseph Ratzinger, ridiventa dunque Monastero per volere di Jorge Mario Bergoglio. Lo comunica il Vaticano con una nota nel Bollettino odierno.

La Santa Sede ricorda che papa san Giovanni Paolo II, «con il Breve “La vita contemplativa” del 25 marzo 1994, ha eretto canonicamente nella Città del Vaticano un Monastero di Monache di vita contemplativa, con il titolo di “Mater Ecclesiae

:

İLMESSAGGEROİT: Papa Francesco all'Angelus: «Basta fratelli basta, le armi si fermino, non porteranno mai alla pace. Si soccor Papa Francesco prima ha voluto ricordare al mondo che da diversi mesi anche in Sudan...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più »

HUFFPOSTITALİA: Mel Schlein: 'Preoccupato per l'antisemitismo. Due popoli due stati? Ci credo poco'Parla il papà della segretaria Pd. “Nel kibbutz dormivo con il mitra sotto il letto'

Fonte: HuffPostItalia | Leggi di più »

LEGGOİT: Gordon Ramsey papà per la sesta volta a 57 anni: «È nato Jesse James, il nostro batuffolo di amore»Gordon Ramsey, il famoso chef inglese, è diventato papà del suo sesto bambino: Jesse...

Fonte: leggoit | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Il Papa, armi tacciano in Medio Oriente, mai porteranno pace'Sono vicino a tutti coloro che soffrono, palestinesi e israeliani. Li abbraccio in questo momento buio' (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

İLMESSAGGEROİT: Papa Ratzinger, la casa in cui visse assegnata alle suore argentine: pregheranno per lui a tempo pienoPregheranno per San Benedetto da Norcia e pure per Benedetto XVI, le nuove inquiline che...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più »

VANİTYFAİRIT: Francesco Acerbi e il sostegno all’AIRC: «Se sono tornato a giocare e sto bene lo devo alla ricerca»Il difensore dell’Inter, Francesco Acerbi, nel 2013, scoprì di avere un tumore. Oggi, guarito, è tra i testimonial dell’AIRC con la seria A e la Nazionale

Fonte: VanityFairIt | Leggi di più »