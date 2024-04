Papa Francesco: "Alla mia morte voglio essere esposto nella bara, niente catafalco"

Lo ha raccontato lo stesso Bergoglio nel libro-intervista "El Sucesor" ("Il successore") con Javier Martinez-Brocal (edizioni Planeta), aggiungendo: "Alcuni cardinali volevano processarmi per eresia". Il Pontefice ha spiegato anche di voler semplificare il rito funebre: ci sarà una veglia e non due e nessuna cerimonia per la chiusura del feretro: "Sarò nella bara, niente catafalco".

Papa Francesco, nel libro-intervista "El Sucesor" con Javier Martinez-Brocal, pubblicato dalle edizioni Planeta e in uscita il 3 aprile, ha rivelato che alla sua morte desidera essere esposto nella bara anziché su un catafalco, "con dignità ma come ogni cristiano". Il Pontefice vuole così semplificare il rito funebre, eliminando la veglia e la cerimonia di chiusura del feretro. Francesco ha già avviato una revisione delle esequie papali, definendo il rituale attuale come "troppo sovraccarico

