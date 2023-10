Papà di tre bimbi ostaggio parla al Qatar, 'aiutatemi'

Il sito del Forum delle famiglie degli ostaggi nelle mani di Hamas conta i secondi, i minuti, le ore interminabili da quando 229 israeliani, bambini, donne, anziani, sono stati inghiottiti dal buio dei tunnel di Gaza.

L'orologio digitale ha ormai superato i 21 giorni di attesa e angoscia per i familiari che cominciano a perdere la fiducia nel governo di Benyamin Netanyahu, impegnato a"debellare Hamas" a tutti i costi con gli attacchi aerei sulla Striscia e un'invasione di terra che il 7 ottobre sembrava imminente ma che è stata più volte rinviata.

E così, dopo le proteste di piazza contro il governo di emergenza nazionale al quale le famiglie chiedono, finora senza risultati, di essere ricevute, si moltiplicano le iniziative del gruppo o dei singoli per tentare il tutto per tutto. Avichai Brodtz sta aspettando da tre settimane di riabbracciare la moglie Hagar e i suoi tre bambini: Uria di 4 anni, Yuval di 8 e la maggiore Ofri di 10, portati via dai terroristi dal kibbutz di Kfar Aza. headtopics.com

Stufo di aspettare senza notizie rassicuranti, e disperato, questo giovane agricoltore, che studia per diventare infermiere, è volato a Washington per incontrare direttamente l'ambasciatore del Qatar negli Stati Uniti Mashal al-Thani, e chiedere aiuto al Paese del Golfo accreditato come mediatore, soprattutto dopo la liberazione di quattro donne israelo-americane nei giorni scorsi.

Appena un paio di giorni fa il primo ministro dell'emirato, Muhammad ben Abderrahman Al Thani aveva detto di sperare di poter vedere"presto" una svolta per le persone rapite e di voler mantenere aperti i canali di comunicazione. headtopics.com

