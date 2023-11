Papa: “Come sto? Ancora vivo”. Sul Medio Oriente: “Guerra è sconfitta, servono due Stati”

“Come sto? Ancora vivo”. Ha risposto così Papa Francesco al direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci. Nella lunga intervista, il Pontefice ha parlato anche di Medio Oriente. “Ogni guerra è una sconfitta”, ha detto. Ha aggiunto che la “soluzione saggia” è quella di “due popoli e due Stati”. Sull’antisemitismo: “Purtroppo, non è passato”. Poi ha confermato che andrà a Dubai per la Cop28 sul clima: “Sì, andrò a Dubai.

Alla domanda se teme un rigurgito dell'antisemitismo, Francesco ha poi risposto: “Purtroppo l'antisemitismo rimane nascosto. Lo si vede: giovani, per esempio, di qua e di là che fanno qualche cosa. È vero che in questo caso è molto grande, ma c'è qualche cosa sempre di antisemitismo e non è sempre sufficiente vedere l'Olocausto che hanno fatto nella seconda guerra mondiale, questi 6 milioni uccisi, schiavizzati e non è passato.

Il Papa ha risposto anche a domande più leggere. Quando Chiocci gli ha chiesto se preferisse Maradona o Messi, ha dichiarato: “Io dirò un terzo, Pelé”. "Maradona come giocatore un grande, un grande. Ma come uomo è fallito. Poveretto è scivolato con la corte di quelli che lo lodavano e non lo aiutavano. È venuto a trovarmi qui il primo anno di pontificato e poi poveretto ha avuto la fine. È curioso: tanti sportivi finiscono male. Anche della boxe.

L’esercito israeliano ha rivendicato - tramite l’attacco su vasta scala al campo di Jabalya - la distruzione di "una, comandante del Battaglione centrale di Jabalya, responsabile dell’unità 'Nukhba', che avrebbe condotto l'attacco di Hamas a Israele dello scorso 7 ottobre

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MEDIASETTGCOM24: Papa Francesco: 'La guerra è ancora troppo forte, non dimentichiamo i popoli che soffrono'ʼContinuiamo a pregare per le popolazioni che soffrono a causa delle guerre di oggi: non dimentichiamo la martoriata Ucraina, non dimentichiamo la Palestina, non dimentichiamo Israele, non dimentichiamo tante altre regioni che soffrono. La guerra è ancora troppo forteʼ.

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più ⮕

LIBERO_OFFICIAL: Papa Francesco prega per i popoli in guerra: "Ancora troppo forte"'Continuiamo a pregare per le popolazioni che soffrono a causa delle guerre di oggi: non dimentichiamo la martoriata Ucraina , non dimentichiamo...

Fonte: Libero_official | Leggi di più ⮕

ADNKRONOS: Papa Francesco: 'Tra Messi e Maradona, scelgo Pelè'Il Papa e la salute: 'Sto benissimo, sono vivo'

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Il Frosinone prepara la Coppa Italia ancora senza Harroui: le ultime in vista del TorinoSeduta di allenamento pomeridiana alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per il Frosinone di mister Eusebio Di Francesco, che inizia a preparare la trasferta di Coppa Italia contro il Torino (gara

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

GOALITALIA: L’Union Berlino cade ancora: undicesima sconfitta di fila, Bonucci solo in panchinaE’ una crisi senza fine quella dell’Union Berlino: la squadra di Bonucci viene eliminata dalla Coppa di Germania

Fonte: GoalItalia | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Polemiche in Premier League, l'IFAB dice ancora no agli audio del VAR in diretta(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Ancora polemiche sul Var, questa volta in Premier League, ed ancora un diniego alla diffusione degli audio in diretta. Lo ribadisce l'International Football Association Board i

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕