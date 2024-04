Paolo Messa nominato vice presidente esecutivo della Niaf

La National Italian American Foundation ( Niaf ) ha annunciato la nomina di Paolo Messa a vice presidente esecutivo per le relazioni internazionali e le partnership strategiche . Messa vanta oltre 20 anni di esperienza all'interno di primarie istituzioni, aziende ed enti governativi italiani.

Fondatore della rivista Formiche, più recentemente è stato presidente del consiglio di amministrazione di Leonardo Us Corporation e attualmente ricopre la carica di non-resident senior fellow all'Atlantic Council a Washington Dc. «Siamo onorati che Paolo Messa si unisca alla Niaf in questo ruolo cruciale che rafforza le nostre relazioni internazionali e le nostre partnership strategiche», ha affermato il presidente dell'associazione Robert Allegrini. «La sua vasta esperienza di lavoro con influenti istituzioni, aziende ed enti governativi italiani lo rende un ambasciatore ideale per rappresentare la missione della Niaf per promuovere i legami tra gli Stati Uniti e l'Italia

Paolo Messa Niaf Relazioni Internazionali Partnership Strategiche Stati Uniti Italia

