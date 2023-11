Paola Cortellesi ringrazia Giorgia Meloni per l'apprezzamento sul suo film

Ringrazio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni per le parole di apprezzamento sul mio film 'C'e ancora domani' e per il suo cortese invito. Sono lieta che lei e la segretaria del Pd Elly Schlein abbiano risposto al mio appello a unire le loro forze per un tavolo condiviso sull'educazione come strumento di prevenzione contro la violenza sulle donne.

La politica del Governo e la mia posizione personale sul contrasto alla violenza sulle donne sono sempre state tese alla ricerca della massima collaborazione. Lo abbiamo dimostrato con il Ddl del ministro Roccella, sul quale abbiamo cercato le più ampie convergenze, ottenendo dopo alcune interlocuzioni e aperture l'unanimità del voto parlamentare

AGENZİA_ANSA: Stanziati 5 miliardi per la contrattazione collettiva del settore pubblicoLa premier Giorgia Meloni ha annunciato che 1,5 miliardi saranno destinati alle Forze di polizia, Forze armate e Vigili del fuoco nella contrattazione collettiva del settore pubblico.

ROMATODAY: Via libera del governo albanese al memorandum sui migranti siglato la scorsa settimana a RomaVia libera del governo albanese al memorandum sui migranti siglato la scorsa settimana a Roma dal premier Edi Rama e dall'omologa Giorgia Meloni . Ora manca il passaggio al Parlamento, ha precisato in un'intervista televisiva a Report TV, Rama. Nonostante le dure critiche dell'opposizione - non solo italiana, ma anche albanese -, la ratifica dal parlamento albanese dovrebbe essere una pura formalità visto che la procedura richiede il voto della maggioranza semplice dei seggi, controllati dal Partito socialista del premier. Rama ha nuovamente ribadito che l'accordo con Meloni "non è un favore personale, ma un approccio strategico, nei confronti di un partner strategico". , sono scattate polemiche immediate in Albania dopo l'annuncio dell'accordo sui centri per rifugiati e richiedenti asilo frutto del patto tra Rama e Meloni. A Tirana l'accordo non è stato però accolto di buon grado da tutti. Vari i punti contestati

MEDİASETTGCOM24: Meloni italiano alle autorità ucraine per una pace giustaLa Finlandia chiude valichi di frontiera con la Russia a causa dell'afflusso di migranti. David Cameron visita l'Ucraina come ministro degli Esteri. Recuperati i corpi di due vittime in seguito a un bombardamento russo.

İLGİORNALE: Via al pacchetto sicurezza. Meloni: 'Sono orgogliosa'Dal cdm un miliardo e mezzo per i contratti di forze armate e polizia. Stretta su ordine pubblico, carceri e occupazioni

LİBERO_OFFİCİAL: Meloni, il sondaggio sul premierato: l'Italia vota sì​Pronta al massimo impegno affinché in Parlamento la «madre di tutte le riforme» possa raggiungere la maggioranza necessaria per l&...

MEDİASETTGCOM24: Sciopero, Meloni: 'Precettazione scelta condivisa, non politica'Cosa succederà se i sindacati ignoreranno le indicazioni della Commissione di garanzia e la precettazione ipotizzata dal ministro Salvini? A regolare ...

