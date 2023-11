Paola Cortellesi, «Grazie ai nomi delle nostre figlie, a quarant'anni ho trovato in Laura Pausini una nuova am

Dopo il debutto da record e il primo posto del box office per il suo primo film da regista, Paola Cortellesi è stata ospite di Radio2 Social Club, il programma di Rai Radio2 condotto da Luca Barbarossa e Andrea Perroni, in onda dal lunedì al venerdì dalle 10.35 alle 12. Tra la presentazione della pellicola e le curiosità sulla sua vita, l'attrice e neoregista si è lasciata andare in una lunga chiacchierata, insieme alla sua amica e collega Emanuela Fanelli.

L'intento era quello di raccontare tutte quelle donne lì, attraverso una storia inventata, che però è uno dei tanti racconti delle signore del cortile delle mie nonne. Nei primi otto minuti e mezzo del film mi volevo rifare al filone del neorealismo rosa, poi cambia tutto, la storia è molto contemporanea nelle dinamiche di coppia e familiari. Si parla di una storia contemporanea ambientata nel passato», ha detto la regista.

C'è ancora domani primo al boxoffice italiano del weekend, successo per Paola Cortellesi alla regiaC'è ancora domani, di e con Paola Cortellesi, tiene facilmente a bada anche Saw X al botteghino italiano del fine settimana. Al terzo posto Killers of the Flower Moon. Leggi di più ⮕

Paola Cortellesi da record al debutto in salaL’opera prima dell’attrice in testa alla classifica con 1,6 milioni, terzo miglior esordio per una produzione italiana nel post-Covid Leggi di più ⮕

'C'è ancora domani', il trailer del film da regista di Paola CortellesiÈ il film di apertura della Festa del Cinema di Roma e il primo film da regista di Paola Cortellesi – protagonista con Valerio Mastandrea di una storia in bianco e nero ambientata negli anni ’40. Soggetto e Sceneggiatura sono […] Leggi di più ⮕

Festa del Cinema di Roma 2023, tutti i premi: ecco chi ha vintoFesta Cinema Roma: tre premi a Paola Cortellesi, attrice Alba Rohrwacher Leggi di più ⮕

Festa del Cinema di Roma tutti i vincitori: trionfa Paola CortellesiFesta del Cinema di Roma tutti i vincitori: trionfa Paola Cortellesi. Ad Alba Rohrwacher il premio miglior attrice. La notizia su Tg La7 Leggi di più ⮕

Festa del cinema, tre premi a Paola Cortellesi, miglior attrice Alba RohrwacherOltre al riconoscimento del Pubblico, la Menzione Speciale Miglior Opera Prima e il Premio Speciale della Giuria Leggi di più ⮕