Mettere le foglie di gelatina in una ciotola con acqua fredda per ammorbidirle. In una pentola, versare la panna fresca, il latte e lo zucchero. Portare a ebollizione a fuoco medio-basso, mescolando di tanto in tanto per far sciogliere lo zucchero.Quando la panna è calda, aggiungere le foglie di basilico fresco. Lasciare sobbollire a fuoco basso per circa 5 minuti, quindi spegnere il fuoco e lasciare in infusione il basilico nella panna per altri 10-15 minuti.

Rimuovere le foglie di basilico dalla panna usando un colino o un setaccio fine.Strizzare bene le foglie di gelatina ammorbidite e aggiungerle alla panna calda. Mescolare fino a quando la gelatina si scioglie completamente. Versare la panna cotta al basilico in stampini o bicchieri da dessert e lasciare raffreddare a temperatura ambiente per circa 30 minuti. Poi coprire con pellicola trasparente e mettere in frigorifero per almeno 4 ore, o fino a quando la panna cotta si è solidificat

