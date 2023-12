Panettoni per tutti i gusti: senza glutine, senza lattosio e a base vegetale

C'è l'amico attento alla linea, il parente celiaco, quello intollerante al lattosio, l'amica vegetariana o che da quest'anno vuol ridurre il consumo di ingredienti di origine animale. Al panettone, però, non si può e non si vuole rinunciare. E allora come si fa a mettere tutti d'accordo, oppure ad accontentare ognuno, durante le cene di Natale? La soluzione c'è, andando a cercare bene, ed è sempre più personalizzata.

Le grandi aziende, ma anche i piccoli produttori, rispondono a queste esigenze con prodotti senza zuccheri aggiunti, a base vegetale, senza glutine e senza lattosio. E per chi, invece, ama ancora il panettone tradizionale, con burro e canditi? Di scelta ce n'è tantissima anche per lui. Panettoni per celiaci Senza glutine e senza canditi Il dolce natalizio gluten free firmato Schär è senza canditi, ma con uvetta sultanina incastonata in un impasto a base di farina di riso, uova, latte e burro delattosat





OKLaSalute » / 🏆 22. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

I migliori panettoni artigianali per celebrare il Natale 2023Ecco i panettoni del Natale 2023 meritevoli d'assaggio, con una varietà di proposte che contempla ingredienti inaspettati come il mirtillo o la liquirizia, fino alla glassa con foglia d'oro.

Fonte: vogue_italia - 🏆 17. / 68 Leggi di più »

Conegliano non si ferma, battuta anche RomaLa squadra di Santarelli impone la legge del Pala Verde superando le giallorosse con un netto 3-0 (25-16, 25-16, 25-20)

Fonte: tuttosport - 🏆 29. / 59 Leggi di più »

L’India perde la finale del Mondiale di cricket: una sconfitta anche per Narendra ModiIl Paese più popoloso del mondo, mai competitivo nello sport, perde anche nel «suo» cricket davanti a 130mila spettatori. Un che ha rovinati i piani del primo ministro

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Doccia fredda: 6 benefici della cold therapy (sì anche in inverno)Quali sono i benefici della doccia fredda? Può davvero essere una soluzione per stare bene ed essere felici? In qualche modo sì. Adorata da star come Lady Gaga e Miranda Kerr, oltre che dagli sportivi di professione e, già diversi decenni fa, dal mito del cinema Katharine Hepburn, la doccia fredda rappresenta un importante rituale benessere, con effetti positivi a cascata, riscontrabili sia sul corpo, che sulla mente. Anche la scienza si è interessata all'argomento “cold shower therapy': una ricerca australiana condotta dal dermatologo Stephen Schumack, da trent'anni alla testa della clinica Central Sydney Dermatology, ha dimostrato che farsi una doccia al giorno di un minuto con acqua fredda non è solo una strategia rivitalizzante perfetta per chi si sente spossata e apatica, ma si rivela un toccasana anche per chi soffre di dermatite, cellulite e acne. Abbiamo deciso di condurre una piccola indagine sul tema doccia fredda

Fonte: vogue_italia - 🏆 17. / 68 Leggi di più »

I preti ribelli che "sposano" gli omosessuali in chiesa (anche quelli italiani)C'è un parroco cattolico che accoglie fedeli di ogni tipo, rivendicando posizioni spesso in contrasto con quelle ufficiali del Vaticano. Mattia e Martin...

Fonte: Today_it - 🏆 12. / 72 Leggi di più »

Governiamo insieme 15 Regioni, l’accordo lo troveremo anche stavoltaI big del centrodestra ostentano ottimismo: la matassa delle Regionali 2024 verrà sbrogliata a tempo debito. Un quadro definito dei candidati ancora non c’è e sarà necessario un accordo tra Meloni, Salvini e Tajani.

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »