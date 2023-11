Pane al carbone vegetale: fa bene o è solo moda?

Il glutine permette la panificazione e rende elastico l’impasto evitando così di dover ricorrere ad ingredienti meno naturali e additivi. Fa parte della nostra alimentazione da migliaia di anni, così come il pane che è simbolo di benessere e di tradizione. In una dieta bilanciata i carboidrati devono rappresentare dal 45 al 60% e il pane, consumato senza esagerare, contribuisce a garantire questo equilibrio.

