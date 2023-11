Panatta scherza su Sinner: la battuta diventa virale

Jannik Sinner ha scritto una nuova pagina della storia del tennis italiano . Il tennista nativo di San Candido dopo aver vinto il torneo di Pechino ha conquistato anche l 'Atp 500 di Vienna battendo nuovamente Medvedev in una finale fantastica e combattuta fino all'ultimo . 'Sinner fortissimo, spero mi superi così...

' Il successo di Vienna regala a Sinner il suo decimo titolo in carriera, risultato che a soli 22 anni gli permette di raggiungere un campionissimo come Adriano Panatta a cui spesso viene accostato. Proprio in merito alla vittoria e al raggiungimento dei dieci titoli Panatta si è espresso alla Domenica Sportiva: ' Spero che il prossimo torneo lo vinca già domani, così mi supera e non mi chiamate più.

