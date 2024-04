Uno spazio che accoglie i genitori alle prese con la crescita di un figlio, con tutte le paure e le insicurezze del caso. È questo Pampers Village, la sezione dell’app Coccole Pampers , che offre una vasta gamma di contenuti realizzati per rispondere a dubbi, domande e problemi legati ai primi 1000 giorni di vita del bambino.

Pampers Village: lo spazio online dedicato ai neo-genitori Lanciato nel 2021, il progetto è stato sviluppato insieme a Heart4Children, che è un'Associazione di Promozione Sociale, con il contributo di Mind4Children, lo spin-off dell’Università di Padova. Queste due realtà, nate per volere della professoressa Daniela Lucangeli, hanno l'obiettivo di fornire conoscenze, competenze e strumenti utili per supportare i bimbi nei momenti critici della crescita. Articoli e podcast per dare consigli, rispondere a dubbi e condividere storie All'interno dell'app si possono trovare podcast e articoli raggruppati in tre macro-aree: “Storie di mamma e papà

Pampers Genitori Crescita Bambino App Conoscenze Competenze Supporto Articoli Podcast

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



OKLaSalute / 🏆 22. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Il leader dei 5 Stelle spiega la formula 'uno vale uno'Il leader dei 5 Stelle spiega la formula 'uno vale uno' durante un intervento all'assemblea regionale Lombardia.

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

Uno per uno, ecco tutti gli orrori commessi sulle donne israeliane'L'hanno stuprata, in gruppo. Poi mutilata. L'ultimo dei suoi aguzzini le ha sparato alla testa, uccidendola, ma ha continuato a violentarla'

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

Giorgia Palmas e Filippo Magnini al parco con MiaLa ex velina e il nuotatore con la loro bimba sulle giostre tra coccole e tenerezze

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Diletta Leotta e Loris Karius innamorati pazzi per 24 ore a LondraAbbracci, coccole e risate per la coppia che a giugno convolerà a nozze

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Russia, Salvini: 'Quando un popolo vota ha sempre ragione''Le elezioni fanno sempre bene sia quando uno le vince sia quando uno le perde' (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

La lingua perduta della moda«Per le strade distinguevi a metà degli anni ’80 perfettamente un dark da un paninaro, uno che abitava a San Siro da uno che abitava sui Navigli, uno di destra da uno di sinistra, un gay da un etero, uno dentro o uno fuori dal sistema. Era più facile esistere ma era più difficile essere giovani.

Fonte: ilpost - 🏆 7. / 83 Leggi di più »