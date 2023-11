Palmeri su Linterista.it: 'Quella cosa che adesso succede all’Inter di Inzaghi. E da Bergamo…'

E dunque non è che sorprenda più di tanto che l’Inter abbia polverizzato la Roma sul piano del gioco, per quanto a Mourinho bisogna riconoscere l’assenza di mezza squadra titolare e i 2 giorni in meno di riposo - sufficienti a spiegare una prestazione in tono minore tuttavia, ma non a fare accettare il non gioco dei giallorossi che nei primi 45 minuti non sono stati capaci di imbastire una azione costruita che fosse una.

Fin qui tutto lineare e comprensibile, ma la novità è stata vedere l’Inter martellare per 90 minuti. Qualche altra volta in verità era successo, vedi Benfica, ma risalta come davvero la squadra sia stata instancabile nel volere stendere l’avversario. E più che un dettaglio atletico o tecnico, sembra più un aspetto psicologico, una componente di determinazione.

È importante ricordare come il gol sia arrivato solo all’80’, e dunque niente di più facile che l’Inter si affievolisse man mano che i suoi attacchi venivano frustrati, tanto più che per quanto la Roma giochi male sicuramente però difenda benissimo, e insomma ci sta che la tua volontà venga infiacchita.

Ognuno ha la sua spiegazione ma ovviamente non esiste la formula matematica precisa, sennò tutti la applicherebbero automaticamente e ciao, ma non è che Simone Inzaghi abbia tendenze sadomasochistiche e per questo ci tenga a soffrire.

Si può andare per tentativi: una tesi può essere il fatto che l’Inter per volontà di giocare bene tende sempre a voler trovare la posizione perfetta di tiro, ma questo porta a effettuare un passaggio di troppo e più specificatamente spesso a rimanere troppo e in troppi al limite dell’area, tendendo a sfondare di meno negli ultimi 16 metri.

