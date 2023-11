Pallone d'oro: Messi verso l'ottava incoronazione

Ancora lui, ma non potrebbe essere altrimenti. Sull'onda del Mondiale vinto da trascinatore con l'Argentina, Lionel Messi è il favorito per l'assegnazione del Pallone d'Oro 2023, il premio individuale più prestigioso del calcio, che sarà assegnato domani a Parigi, con la prospettiva dell'ottava incoronazione per il giocatore del Miami.

Anche in campo femminile, tutto lascia credere che la preferita per il trofeo possa essere la Aitana Bonmatì. La catalana, definita da Pep Guardiola"l'Iniesta del calcio femminile", oltre ai Mondiali in Oceania ha messo in bacheca la Champions League e il campionato nazionale, il quarto consecutivo, con la maglia del Barcellona. Tra le altre candidate, potrebbero salire sul podio con lei la connazionale Olga Carmona del Real Madrid e la tedesca Alexandra Popp, del Wolfsburg.

Nonostante le modifiche del regolamento, adottate per evitare che nell'albo d'oro maschile finiscano sempre gli stessi nomi - Messi e Cristiano Ronaldo dominano dal 2008, unici intrusi Luka Modric nel 2018 e Benzema nel 2022 - l'argentino è riuscito ancora una volta ad emergere con le sue prodezze, tanto che sempre Guardiola suggerisce di creare due premi, uno per lui e l'altro per il resto della crema calcistica mondiale. headtopics.com

Nel gala organizzato al teatro dello Chatelet verranno assegnato altri riconoscimenti, il Trofeo Kopa per il miglior giovane della stagione, per il quale tutti pensano a Jude Bellingham, e il trofeo Yascin dedicato al miglior portiere, che dovrebbe andare al portiere dell'Argentina, Emiliano Martinez.

