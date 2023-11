Pallavolo: 3-2 a Civitanova, Perugia vince Supercoppa italiana

Grandi protagonisti dell'incontro per Perugia sono stati Leon Venero e il polacco-tunisino Ben Tara, autori di 21 punti a testa. Per la Lube bene il turco-bosniaco Adis Lagumdžija, miglior marcatore dell'incontro con 22 punti, e Ivan Zaytsev con 15.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ILMESSAGGEROIT: Sir, rimonta spettacolare contro Civitanova ed è SupercoppaPERUGIA - Successo da brividi per la Sir Susa Vim Perugia, che ieri ha battuto la Lube Civitanova...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

EUROSPORT_IT: Ben Tara lancia la Sir Susa Vim Perugia in finale! Itas Trentino battuta 3-1SUPERCOPPA ITALIANA 2023 (M) - Perugia batte 3-1 in rimonta Trentino e ora attende Civitanova o Piacenza in finale. Decisivi i 23 punti dell'opposto Ben Tara.

Fonte: Eurosport_IT | Leggi di più ⮕

ILMESSAGGEROIT: La Sir Perugia rimonta (3-1) su Trento e va in finale di Supercoppa: sfida con la Lube. Ben Tara: «Ora dare tuPERUGIA - Parte contratta, poi trova confidenza con il campo, ingrana la marcia giusta e mette la...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

ILPOST: Il delitto di Perugia, il processo, il racconto dei mediaGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete.

Fonte: ilpost | Leggi di più ⮕

ILPOST: Il delitto di Perugia, il processo, il racconto dei mediaGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete.

Fonte: ilpost | Leggi di più ⮕

ILPOST: Il delitto di Perugia, il processo, il racconto dei mediaGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete.

Fonte: ilpost | Leggi di più ⮕