Palestra confiscata alla mafia gestita da Valeria Grasso

I locali di via Dominici 27/A, ove insiste un immobile confiscato e di proprietà dell’Anbcs”, l’agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. L’immobile in questione è stato destinato alla creazione di una palestra gestita da Valeria Grasso.

Il 28 novembre del 2023 la Polizia Municipale ha effettuato un sopralluogo e ha accertato la presenza del figlio di Valeria Grasso, che aveva aperto la palestra senza le necessarie autorizzazioni di carattere urbanistico edilizio mai denunciate. La palestra era dotata di attrezzature moderne e di ambienti separati per il fitness, spogliatoi e servizi igienici, area reception e ufficio. Valeria Grasso è stata definita una madre e imprenditrice coraggiosa che ha sfidato la mafia e ha pagato il prezzo. La politica potrebbe in questo modo dare un vero segnale di discontinuità rispetto al passato e raccogliere la richiesta di cambiamento che arriva dagli italiani

