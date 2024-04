Palestina: un genocidio che deve essere processato

E i palestinesi e i palestinesi. Solo i popoli del mondo possono fermare i governanti che pensano di giocare a Risiko mentre ci portano dritto dritto all’inferno della terza guerra mondiale. Bisogna mobilitarsi con forza e rapidità, perché abbiamo governanti senza cuore e in Palestina abbiamo superato i 30.000 morti, di cui 10.

000 bambini, migliaia di feriti, ospedali, scuole e case distrutte, oltre un milione di in fuga, blocco di aiuti umanitari, carestia per fame e sete, malati non curati, centinaia di operatori sanitari e dell’informazione uccisi. Un genocidio per cui dovranno essere processati nei tribunali secondo il diritto internazionale non solo vertici istituzionali, politici e militari dello Stato d’Israele, ma anche tutti coloro che soprattutto in Occidente hanno sostenuto economicamente e militarmente Israele

Palestina Genocidio Tribunali Diritto Internazionale Israele

