Palermo sconfitto in casa dal Lecco, Lucioni: 'La squadra lavora e segue l'allenatore'

Il Palermo cade a sorpresa in casa contro un sorprendente Lecco, con i lombardi alla seconda vittoria consecutiva. Al termine della gara:"Una sconfitta in casa è sempre un risultato negativo. Per lunghi tratti è stata fatta una buona gara sotto il punto di vista del possesso palla, ma non siamo riusciti a concretizzare le occasioni create. Dobbiamo sfruttarle meglio, con più scaltrezza e furbizia possiamo evitare dei gol.

Palermo-Lecco 1-2, le pagelle: male Henderson, Corini sbaglia tutto. Bonazzoli fa due su due!Risultato finale Palermo-Lecco: 1-2 PALERMO Pigliacelli 5 - Non riesce ad evitare i due gol ospiti: suo malgrado la valutazione non può essere positiva. Mateju 4,5 - Non impeccabile sui due gol: es Leggi di più ⮕