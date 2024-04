Al Palermo dove ancora non ha esordito esordito nonostante sia titolare inamovibile, e grande protagonista, in azzurro con l’Italia Under 21.Ogni volta che ha l’occasione di mettersi in mostra non tradisce, come si è notato in Under dove è stato grande protagonista. - continua Vigorelli - Alla sua età e in quel ruolo delicato servono pazienza e umiltà. Dovrà farsi trovare pronto non appena arriverà l’occasione.

In questa stagione Desplanches ha infatti mostrato le sue qualità solo con la maglia degli azzurrini dove ha giocato tutte e stelle le gare di qualificazione all'Europeo del prossimo anno tenendo inviolata la porta in cinque occasioni e parando anche un calcio di rigore nell'ultimo incontro contro la Turchia terminato 1-1.

Juve contro il razzismo, Weah: 'Bisogna lottare ogni minuto, in ogni singolo giorno'La Juventus, attraverso un video sui propri canali social, ha scelto Timothy Weah per lanciare un messaggio sulla lotta contro il razzismo, con l'esterno bianconero che ha affermato: 'È più di 90 mi

Weah, contro il razzismo si deve lottare ogni minuto ogni giornoJuve, da gennaio rimossi sui social 400 commenti discriminatori

Zelensky: 'La follia russa deve perdere questa guerra, noi faremo di tutto''Ogni esperto, ogni politico, ogni diplomatico oggi capisce' che la situazione in Ucraina 'è in un vicolo cieco' e per questo 'molti diplomatici e Pae...

Ucraina, Zelensky: 'Abbiamo fermato l'avanzata russa' | 'Stiamo costruendo 1.000 km di fortificazioni'

Putin: 'Pronti a usare le armi nucleari se la sovranità della Russia sarà minacciata'

Palermo-Grosso, avanti tutta. Si lavora per due anni e mezzo, chiusura più vicinaFabio Grosso e il Palermo avanti tutta. Gli ultimi contatti sono stati positivi e si va verso l'accordo definitivo tra le parti. In queste ore si discutono i dettagli dell'accordo, probabilmente p

