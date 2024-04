Palazzo Chigi punta all'attuazione del Pnrr e alla domanda interna ed estera per sostenere il pil

Palazzo Chigi punta ora all'attuazione del Pnrr e alla domanda interna ed estera per sostenere il pil. Governo al lavoro per definire le stime del Documento di economia e finanza con l'obiettivo di approvarlo in Consiglio dei ministri intorno al 10 aprile. Lo stop alla remissione in bonis da domani, 4 aprile, è una finestra che si chiude sulle maxi-spese della detrazione permettendo di fare valutazioni più accurate in termini di impatto sui conti.

Intanto questa mattina è prevista l'audizione del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti davanti alle commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato sulla riforma delle procedure di programmazione finanziaria e di bilancio in linea con le nuove regole europee di governance economica. Quanto all'impatto della revisione del Patto di stabilità e di crescita è tutto rimandato al post-elezioni europee di giugn

