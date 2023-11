Pagelle F1 Gp Messico: Leclerc peccatore, Hamilton in stato di grazia, Norris rimonta divina

Max Verstappen ha pensato bene di dare un’altra lezione a quelli del Cavallino e al resto della F1

. Ha silurato il duo rosso allo start, ha preso il comando, non ha dominato subito ma lo ha fatto dopo la ripartenza successiva allo stop causato dall’incidente di Kevin Magnussen. A quel punto, fedele al motto dello sponsor-padrone della scuderia, ha messo le ali. Messico e nuvole? No, Messico e sberle. Quelle di SuperMax, che sul podio è stato issato a cavalcioni della RB19, indossando un sombrero da Mariachi.Uguagliato il record di vittorie di Alain Prost.

scadente in tutta la stagione – non ne ha aggiunto un altro in gara, ma il settimo posto gli va stretto. Daniel ha anche azzeccato le modifiche di assetto alla monoposto: l’esperienza di un veterano serve eccome.al tris stagionale di terzi posti nei Gp (il miglior risultato rimane comunque il secondo posto nella sprint di Baku), ribadisce la maledizione della pole position: la vittoria, così, continua a non uscire sulla sua ruota. headtopics.com

Non si era su un circuito come quello di Austin, a Città del Messico è penalizzante partire dal lato sporco della pista. Così la prima fila di Carlos è finita abbrustolita in pochi metri e il resto del Gp si è dipanato nel tentativo di salvare il salvabile. Anche lui, come Leclerc, non avrebbe potuto arginare Hamilton nemmeno con una diga.

F1, le pagelle del Gp del Messico: Verstappen perfetto, Hamilton quasiPromossi e bocciati della gara dell’Hermanos Rodriguez Leggi di più ⮕

Pagelle GP Città del Messico: Verstappen chirurgico, Ferrari luci e ombre, Hamilton caldo, Perez fa harakiriFORMULA 1 - Il campione del Mondo vince anche il Gp del Messico davanti a Lewis Hamilton, mentre il compagno si autoesclude alla prima staccata e complica ulter Leggi di più ⮕

F1: in Messico Verstappen fa la storia, secondo Hamilton e terzo LeclercL'olandese ha eguagliato il record di 51 vittorie di Alain Prost Leggi di più ⮕

F1 Gp Messico, Verstappen vince davanti a Hamilton e LeclercIl pilota della Red Bull centra il 16esimo successo dell'anno e il 51esimo in carriera Leggi di più ⮕

Leclerc dopo il GP Messico: 'Ottenuto il massimo risultato, spiace per Perez'Il Mondiale torna tra pochi giorni in Brasile: tutto su Sky e NOW Leggi di più ⮕

F1: Verstappen vince il Gp del Messico, terzo LeclercMax Verstappen, su Red Bull, ha vinto il Gran Premio del Messico sulla pista dell'Autodromo Hermanos Rodriguez. Per l'olandese è la 51/a vittoria in carriera. Alle sue spalle il britannico Lewis Hamilton, su Mercedes. (ANSA) Leggi di più ⮕