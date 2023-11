Pafundi confida in Cioffi: chiederà la cessione a gennaio se continuerà a non giocare

Pafundi, protagonista con l'Italia nell'ultimo Mondiale Under 20, grazie all'ex ct Roberto Mancini ha anche saggiato la Nazionale maggiore, ma a Udine non è mai riuscito a imporsi come uno dei titolari.Pafundi si prende l'Italia... Under19.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TUTTOMERCATOWEB: Domani Udinese-Cagliari di Coppa Italia, i convocati di Cioffi: la lista degli assenti è lunghissimaAl termine della rifinitura dell'Udinese di questo pomeriggio, mister Gabriele Cioffi ha convocato 22 giocatori per la sfida contro il Cagliari di domani, ore 21, al Bluenergy Stadium valida per i sed

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

VANITYFAIRIT: Simone Marchetti: FrankensteinProvate a leggere il prossimo numero di Vanity Fair soffermandovi sulla bellezza della «terra di mezzo dell'incompiuto»

Fonte: VanityFairIt | Leggi di più ⮕

LASTAMPA: Al Lucca Comics non solo fumetti, c’è lo spaghetti fantasy con “La compagnia della sòla”Scritto da Simone Laudiero e pubblicato da Mondadori sarà presentato il 3 novembre

Fonte: LaStampa | Leggi di più ⮕

CALCIOMERCATOIT: Alexis Sanchez, numeri e statistiche della nuova riserva di lusso dell’Inter di Simone InzaghiCalciomercato e altro

Fonte: calciomercatoit | Leggi di più ⮕

FATTOQUOTIDIANO: Nell’ora più nera isso la bandiera del Mediterraneo ricordando Rossi e Spinelli'Dovremo dire presto di no a qualunque guerra, a qualunque schieramento'. Di Simone Perotti

Fonte: fattoquotidiano | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Inter, Inzaghi tiene alta l'attenzione: complimenti alla squadra ma niente giorno di riposo extraIl tecnico dell'Inter Simone Inzaghi non vuole distrazioni in vista delle prossime tre sfide prima della sosta contro Atalanta, Salisburgo e Frosinone e per questo, scrive gazzetta.it, ha detto no ad

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕