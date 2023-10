Padre Rupnik a processo in Vaticano: la svolta del Papa contro l’ex gesuita accusato di abusi

Padre Marko Rupnik, il sacerdote sloveno noto in tutto il mondo per i suoi mosaici, sarà processato in Vaticano per gli abusi sessuali di cui lo accusano numerose donne.

La svolta è stata decisa dal Papa. Rupnik, espulso dai gesuiti la scorsa estate, è appena stato accolto nella diocesi di Capodistria, con una mossa che ha sollevato il sospetto che egli potesse sottrarsi alla giustizia canonica. …

Leggi di più:

repubblica »

Violenza sulle donne, Vaticano alle strette sul brutto caso Rupnik, protetto in curia ma ormai ingombrante perQuando si dice avere i santi in paradiso: un ex gesuita assai famoso e ricco grazie alla sua... Leggi di più ⮕

Parolin rinnova il Consiglio della Fondazione Bambino GesùIl Segretario di Stato Vaticano, il card. (ANSA) Leggi di più ⮕

Tram via Nazionale, Pd e FdI nel Municipio I: «Troppe criticità». Dubbi della presidente della commissione Mob«Sulla Termini-Vaticano-Aurelio in queste settimane leggo di moltissime criticità... Leggi di più ⮕

Overdose viagra nell'orgia gay a casa di un prete polacco: si dimette il vescovo ​Grzegorz KaszakPapa Francesco ha accettato oggi la rinuncia al governo pastorale della Diocesi di Sosnowiec (... Leggi di più ⮕

Sicilia, l’assessora regionale è la figlia del boss: “Non rinnego mio padreLa domanda di Report a Nuccia Albano, scelta da Totò Cuffaro Leggi di più ⮕

Polonia, overdose di viagra nell'orgia gay a casa di un prete: si dimette il vescovo ​Grzegorz KaszakPapa Francesco ha accettato oggi la rinuncia al governo pastorale della Diocesi di Sosnowiec (... Leggi di più ⮕