Padova, esplosione nelle Acciaierie Venete: tre operai feriti, uno ha gravi ustioni

incandescente che era stata appoggiata in un punto dove le piogge del mattino avevano causato un deposito di acque. È stata la reazione con l’acqua più fredda a determinare l’esplosione. Tre operai sono stati investiti dal violentissimo spostamento d’aria. Il più grave è risultato un lavoratore che è stato scaraventato contro una passerella incandescente e si èal costato e a una coscia. Gli altri due sono caduti.

“Lavoravo a 70-80 metri da loro, ho provato uno choc talmente forte che ora il pensiero è solo per i miei colleghi”, ha dichiarato un operaio. Alcuni testimoni che si trovavano all’esterno dello stabilimento hanno dichiarato di aver sentito un botto tremendo, comedi una bomba che ha fatto tremare i vetri. I soccorsi sono stati portati con un paio di ambulanze del Suem, quindi i feriti sono stati trasportati all’ospedale.

L’area è stata posta sotto sequestro. I sindacati hanno chiesto un incontro urgente con il prefetto per affrontare il tema della sicurezza nei posti di lavoro. Acciaierie Venete è di proprietà della famiglia di“Esprimiamo tutta la vicinanza e seguiamo con forte apprensione le notizie riguardanti le condizioni dei tre operai coinvolti. Si tratta dell’ennesimo incidente sul lavoro: una scia che in Veneto sta segnando soprattutto negli ultimi mesi una, capogruppo regionale del Pd. headtopics.com

