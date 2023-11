P.Chigi, maggioranza non presenterà emendamenti alla manovra

"Le forze di maggioranza hanno confermato la volontà di procedere speditamente all'approvazione della Legge di Bilancio, senza pertanto presentare emendamenti.

Il governo terrà conto con grande attenzione del dibattito parlamentare e delle considerazioni delle forze di maggioranza ed opposizione". Così Palazzo Chigi in una nota dopo il vertice dei leader di maggioranza con Giorgia Meloni.

Il bilancio dei soldati russi uccisi in Ucraina dall'inizio del conflitto ha sfiorato ieri la soglia dei 300mila: lo scrive su Facebook lo stato maggiore delle Forze armate di Kiev, come riporta Ukrinform.

