Ovs firma accordo di investimento in Goldenpoint spa

Ovs ha firmato l’accordo vincolante di investimento in Goldenpoint spa, società di abbigliamento intimo, mare e calzetteria da 100 milioni di euro di ricavi. L’accordo fa seguito alla lettera di intenti depositata nel febbraio 2024 e prevede un primo investimento di tre milioni di euro destinato a sottoscrivere un prestito obbligazionario convertibile e all’acquisito del 3% del capitale sociale di Goldenpoint.

Il piano di Ovs prevede di giungere in più fasi al controllo dell’azienda con l’opzione di salire al 100% della proprietà nei prossimi cinque anni circa: entro il 31 luglio 2025, OVS avrà facoltà di salire al 51% del capitale convertendo il prestito ed esercitando un’opzione di acquisto di azioni a fronte della corresponsione di un prezzo predeterminato, pagabile anche in azioni propri

