Ottobre Rosa: il bilancio delle attività di prevenzione e screening

Si è appena concluso l’Ottobre Rosa, il mese dedicato alla salute femminile alla prevenzione del tumore al seno. Con Sabatino D’Archi, chirurgo senologo del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma, abbiamo approfondito il ruolo della diagnosi precoce, del supporto psicologico e dell’approccio multidisciplinare per le pazienti

. Le terapie, intanto, puntano a procedure chirurgiche sempre meno invasive e a trattamenti “su misura”, mentre l'intelligenza artificiale contribuisce a diagnosi più precise. Il prossimo obiettivo? “Avvicinarsi al 100 per cento di guarigione”, dice D’Archi. Qual è il bilancio di questo mese dedicato alle attività di prevenzione e screening? L’Ottobre Rosa è fondamentale perché ci aiuta a concentrare l'attenzione sul tumore al seno, che ancora oggi rappresenta la forma tumorale più diffusa e la principale causa di morte per malattie oncologiche nel sesso femminile. Le iniziative sono moltissime in tutto il Paese. Con Komen Italia, onlus di cui faccio parte, abbiamo organizzato giornate di prevenzione durante cui abbiamo effettuato migliaia di mammografie gratuite. Grazie agli screening, siamo stati in grado di individuare precocemente alcuni tumori, offrendo alle pazienti la possibilità di un trattamento tempestivo. In diversi casi si trattava di donne giovani che, senza quest’occasione, non avrebbero mai eseguito una mammografia di propria spont

