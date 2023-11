Secondo Travaglio, inoltre, "sulla questionec'è una svolta clamorosa mai comunicata a noi": la Meloni al telefono avrebbe detto l'esatto opposto di quanto sostenuto in Parlamento, avrebbe parlato di un "compromesso che accontenti entrambe le parti.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LIBERO_OFFICIAL: Israele, l'ex brigatista rosso Giordano: "Sedi sioniste integre, per ora"«Penso che ieri vi sono state grandi manifestazioni, eppure le sedi sioniste son rimaste integre». A pubblicare questo messaggio inquiet...

Fonte: Libero_official | Leggi di più ⮕

LIBERO_OFFICIAL: Pallone d'oro a Messi, la profezia: "Chi lo vincerà dopo di me"Nuovo anno, stessa storia. Al Théâtre du Châtelet di Parigi Leo Messi ha vinto il Pallone d'Oro 2023 . L'argentino ...

Fonte: Libero_official | Leggi di più ⮕

LIBERO_OFFICIAL: Pallone d'oro, la dedica speciale di Leo Messi: "Grazie Diego"Chiunque abbia seguito con un certo interesse le partite del Mondiale disputato in Qatar già lo sapeva. Lionel Messi ha vinto il suo ottavo ...

Fonte: Libero_official | Leggi di più ⮕

LIBERO_OFFICIAL: Ricostruzione dell'Ucraina, Fontana: "Mettiamo a disposizione il modello sanitario lombardo"(Agenzia Vista) Milano, 31 ottobre 2023

Fonte: Libero_official | Leggi di più ⮕

LIBERO_OFFICIAL: Pallone d'oro, bordata di Matthäus a Leo Messi: "Una farsa"Il pallone d'oro è il riconoscimento calcistico individuale più prestigioso del mondo. Il premio di France Football , che teorica...

Fonte: Libero_official | Leggi di più ⮕

LIBERO_OFFICIAL: Flavio Briatore, la foto col figlio scatena l'odio: "Una cosa da rinc***"Una storia già vista e rivista. Ma che evidentemente continua ad appassionare molti italiani. Flavio Briatore e il figlio Nathan F...

Fonte: Libero_official | Leggi di più ⮕