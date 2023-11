Ottanta milioni per la Juventus, comunicato UFFICIALE

Nella nota si fa presente che la prima tranche da 80 milioni è stata versata da Exor in data 27 ottobre 2023 e che, “su richiesta del Consiglio di Amministrazione della Società, Exor effettui, indicativamente entro il 31 dicembre 2023, una seconda tranche del Versamento” pari appunto ai 48 milioni residui.In particolare, la holding negli ultimi anni ha versato 191 milioni (stagione 19/20) e 255 milioni (21/22).

Tornando all’aumento di capitale di quest’anno, la Juventus spiega quali saranno le tempistiche per il perfezionamento del versamento di tutti i 200 milioni. Oltre ai 128 milioni garantiti da Exor entro la fine del 2023, la parte residua può essere versata entro il 31 dicembre 2024. Ilperò prevede che, al verificarsi di condizioni favorevoli di mercato e al rilascio delle autorizzazioni necessarie, tutto possa essere chiuso entro il primo quadrimestre del 2024.

