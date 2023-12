Otoliti e l'equilibrio del corpo

Ma di cosa si tratta? Partiamo dal fatto che un'importante funzione dell'orecchio interno è quella di regolare l'equilibrio del corpo, grazie alla presenza di alcune strutture chiamate otoliti. Si tratta di minuscole particelle composte da ossalato e carbonato di calcio, immerse in una sostanza gelatinosa che riveste gli organi otolitici del sistema vestibolare: utricolo e sacculo.

Gli otoliti, essendo più densi del gel che li circonda, si muovono in base alla posizione e al movimento della testa, stimolando le cellule ciliate sensoriali dell'orecchio. Queste, a loro volta, trasmettono al cervello dei segnali che gli indicano le variazioni di accelerazione del corpo nello spazio.Tuttavia, in alcune circostanze, gli otoliti possono staccarsi dalla matrice gelatinosa e migrare nei canali semicircolari, che sono responsabili della percezione della rotazione del capo. In questo modo, i canali semicircolari ricevono delle informazioni errate e diventano ipersensibili a cambiamenti di posizione della testa che normalmente non avrebbero effett





MediasetTgcom24 » / 🏆 3. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Stipendi: i bonus in busta paga e gli aumenti a dicembreNon solo tredicesima e premi di produzione (eventuali) per i dipendenti a fine anno. Sgravi contributivi, maggiorazioni per chi lavora durante i giorni festivi e incremento dell'indennità...

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »

Netanyahu: gli accordi di Oslo un errore, Anp non può controllare GazaUna notte e un giorno di bombardamenti senza sosta: la Striscia di Gaza è stata colpita ripetutamente dalla fine della tregua, che la settimana scorsa...

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Israele e Hamas continuano gli scambi di accuse dopo il veto americanoIsraele e Hamas continuano gli scambi di accuse dopo il veto americano su una risoluzione del Consiglio di Sicurezza. Israele ribadisce di non avere piani per spostare la popolazione palestinese di Gaza. Netanyahu invita i miliziani di Hamas ad arrendersi, mentre Hamas avvisa Tel Aviv che i loro ostaggi non torneranno senza negoziati.

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Revocati gli incarichi per il progetto 'Educazione alle relazioni'Il titolare del ministero dell'Istruzione e del Merito ha revocato gli incarichi per il progetto 'Educazione alle relazioni' coordinato da Giuseppe Valditara, cedendo alle pressioni della piazza virtuale sovranista.

Fonte: Today_it - 🏆 12. / 72 Leggi di più »

Cop28, la bozza d'accordo delude le aspettative: molti gli scontentiIl nodo principale è la mancata uscita dai combustibili fossili. Il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin: 'Stiamo lavorando con i partner europei per migliorare la proposta della presidenza emiratina'

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Gualtieri inaugura panchina contro la violenza sulle donne, gli attivisti la smontano: "Solo propaganda"Prima dell'atto vandalico c'era stata una breve contestazione che stigmatizzava l'iniziativa considerata solo simbolica

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »