Ostia, forte mareggiata: onde alte fino a due metri e mezzo e danni agli stabilimenti

Furbetti del cartellino, 101 indagati alla rap di Palermo per assenteismo. Le immagini dei carabinieriIl Nobel per la Fisica a Pierre Agostini, Ferenc Krausz e Anne L'HuillierI NUMERISuperenalotto, clochard gioca sempre gli stessi numeri e vince 37mila euro. La beffa: «Per incassarli serve il codice fiscale»​Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di venerdì 27 ottobre 2023: numeri vincenti e quote. Nessun 6 né 5+Julie Tronet suicida a Lecce dopo lo stupro.

Julie Tronet suicida a Lecce dopo lo stupro. L'ospedale: «Piangeva, era spaventata». La mamma: ora sei una stella in cielo Mangia il polpo ancora vivo, un tentacolo gli rimane incastrato in gola e muore soffocato: è tra i cibi più pericolosi al mondo

Tiziana Ferrario non trova il taxi e perde il treno a Roma, la giornalista del Tg1 attacca Gualtieri: «Provi a girare senza autista» «Non riesco a smettere di tradire mia moglie: è ingrassata e non la trovo più attraente. E non mi pento» headtopics.com

Diego, Nicholas e Riccardo scomparsi da Pescara, l'appello dei genitori: «Aiutateci a ritrovarli». Dove potrebbero essere Sfondano la porta di casa per cercare topi, trovano un uomo morto 20 anni fa: nessuno se ne era mai accorto

Mamma di 53 anni sposa il figlio 22enne, i servizi sociali le tolgono gli altri 5 bambini: «La nostra relazione è perfetta» Fisco, pignoramenti più facili: ora l'Agenzia delle Entrate può entrare direttamente nei conti correnti dei morosi headtopics.com

Italia Notizie

Leggi di più:

leggoit »

Carmine Costagliola, arrestato il boss delle fiction: è accusato di un omicidioQuando gli agenti della polizia di Ostia lo hanno preso nella sua abitazione di Dragoncello aveva... Leggi di più ⮕

Ostia, varco al Pontile a rischio fratture: turisti incredulidi Moira di Mario Divelte dalla forza del nubifragio che il 16 ottobre scorso ha messo in... Leggi di più ⮕

Dagli ottavi del Mondiale al no alla Gold Cup: la scelta forte delle calciatrici giamaicaneNonostante l'exploit allo scorso Mondiale, con l'approdo per la prima volta nella sua storia agli ottavi di finale della competizione, la Nazionale di calcio femminile della Giamaica continua a lottar Leggi di più ⮕

Manovra, con l’aumento dei fringe benefits detassati si rischia una forte disparità tra i lavoratori'I Fringe Benefits esenti sono caratterizzati dalla soggettività: il datore di lavoro può riconoscerli solo ad alcune persone...' Leggi di più ⮕

MotoGp: Bagnaia carico in Thailandia, 'pista in cui andiamo forte'Bastianini: 'Aspetto la pausa invernale per riprendermi al 100%' (ANSA) Leggi di più ⮕

Temporali e vento forte: diramata l'allerta meteo per 14 regioni, poi torna il caldoPrevisti gravi disagi nelle prossime ore su Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Poi nel weekend cambia tutto Leggi di più ⮕