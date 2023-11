Ostaggi rapiti da Hamas: un accordo imminente?

Qualcosa si sta muovendo nella vicenda degli ostaggi rapiti da Hamas. Le parole del presidente americano Joe Biden sembrano aver aperto ad un improvviso ottimismo. Secondo alcune anticipazioni, un accordo sarebbe imminente con il rilascio di 50 ostaggi in cambio di un cessate il fuoco di alcuni giorni sulla Striscia di Gaza e del rilascio di donne e minori palestinesi detenuti nelle carceri israeliani.

İLMESSAGGEROİT: Resistete, stiamo arrivando: trattativa sugli ostaggi nelle mani di HamasIl presidente americano Joe Biden parla dell'ottimismo riguardo alla trattativa sugli ostaggi nelle mani di Hamas . Netanyahu commenta in modo limitato. Ronen Bar, capo dei servizi di sicurezza dello Shin Bet, va in Egitto per promuovere l'accordo sugli ostaggi. Ci sono due tragedie parallele nella Striscia di Gaza: i prigionieri israeliani e stranieri rapiti dai terroristi e i civili palestinesi bloccati nell'epicentro della guerra.

ADNKRONOS: Ostaggi di Hamas, trattive verso una svolta: il puntoUna fonte politica israeliana parla all'Abc di progessi nei negoziati e di una possibile svolta nelle prossime '48-72 ore'

MEDİASETTGCOM24: Progressi sull'accordo sugli ostaggi in mano ad HamasSono stati compiuti progressi sull'accordo sugli ostaggi in mano ad Hamas e una svolta potrebbe arrivare nelle prossime 48-72 ore. Le famiglie degli ostaggi israeliani si rivolgono ai vertici israeliani per una decisione.

MEDİASETTGCOM24: Hamas accetta accordo con Israele per il rilascio di ostaggi Hamas ha accettato le linee generali di un accordo con Israele che prevede il rilascio di circa 50 ostaggi in cambio di una tregua di tre giorni nella Striscia. Lo riporta l'agenzia di stampa Reuters.

MEDİASETTGCOM24: L'esercito israeliano fa saltare in aria il palazzo del Parlamento di Hamas a GazaL'esercito israeliano ha fatto saltare in aria il palazzo del Parlamento di Hamas a Gaza, conquistato da pochi giorni, secondo quanto riferisce il sito Ynet. I negoziati mediati dal Qatar tra Hamas e Israele per il rilascio degli ostaggi "sono entrati in crisi".

SKYTG24: Forze di difesa israeliane invitano i terroristi di Hamas a arrendersi nell'ospedale di GazaLe Forze di difesa israeliane (Idf), su Telegram, hanno invitato "tutti i terroristi di Hamas presenti nell'ospedale ad arrendersi". Immediata la reazione di Hamas : "All'interno del complesso ci sono 1.500 membri del personale medico e circa 7.000 sfollati. Facciamo appello a tutti i Paesi affinché intraprendano azioni urgenti per salvare i pazienti"

