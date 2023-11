Ostaggi di Hamas: media, 'la tedesca Shani Louk è morta' - Altre News

30/10/2023 13:03:00 / Fonte: Agenzia_Ansa

'Purtroppo ieri abbiamo ricevuto la notizia che mia figlia non è più in vita'. Lo ha detto a Rtl la madre di Shani Louk, la 22enne tedesca-israeliana rapita da Hamas e riconosciuta in un video in cui i terroristi la trasportavano inerme e seminuda su una jeep.