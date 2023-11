Osimhen, infortunio muscolare: i tempi di recupero

La mancata cessione, i passi in avanti e poi la frenata per il rinnovo, le polemiche social e ora l'infortunio. A cui si aggiunge la vicenda giudiziaria legata alla sorella e al cognato. , che ne ha vissute di tutti i colori. Nel frattempo la cosa più importante, cioè il rendimento in campo che non è come quello della passata stagione, dato che è fermo a 6 gol in 10 partite tra campionato e Champions, a cui bisogna aggiungere il rigore fallito a Bologna

.lo scorso 13 ottobre ha accusato un problema muscolare con la sua Nigeria. Gli esami sono stati più severi del previsto: lesione di medio grado al bicipite femorale della coscia destra. Nel frattempo ci sono stati anche delle vicende familiari che ha deciso di risolvere in questi ultimi giorni.- Ora è pronto per fare rientro a Castel Volturno. Lo ha sottolineato anche Garcia in conferenza stampa: "Victor ha avuto un accordo con la società. L'ho sentito per messaggio ma i dottori lo gestiscono e hanno garantito cheIn programma per il gruppo squadra la trasferta di domani a Salerno, alla quale chiaramente Osimhen non parteciperà.quando sarà nuovamente visitato dallo staff medico per valutarne da vicino le condizioni. Con ottimismo si può pensare adal Bernabeu del 29 novembre. Ma prima il quadro clinico, solo allora sarà più chiaro determinare i tempi di recupero.Maresca: 'Amo troppo Napoli, sono nato e spero di morire qui. Come gestisco allenatori e panchine.

:

CALCİOMERCATOİT: Juventus e Napoli, cambia tutto: Osimhen e Kean nell’affareCalciomercato e altro

Fonte: calciomercatoit | Leggi di più »

CMDOTCOM: Napoli, è finita l'attesa: Osimhen torna in Italia, spunta la data del rientroLa mancata cessione, i passi in avanti e poi la frenata per il rinnovo, le polemiche social e ora l&39;infortunio. A cui si aggiunge la vicenda giudiziaria legata alla sorella e al cognato. È stato

Fonte: cmdotcom | Leggi di più »

TUTTOMERCATOWEB: Osimhen in Nigeria con il permesso del Napoli da più di una settimana: il motivoVictor Osimhen, attaccante del Napoli, è in Nigeria da oltre una settimana. Nessuna polemica con il club perché il tutto è stato autorizzato dalla società, anche perché il centravanti è ai box p

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più »

CORSPORT: Napoli, Osimhen è ancora in Nigeria: tutte le tappe del suo rientroIl lungo viaggio del centravanti è cominciato: prima torna in città per la riabilitazione, poi di nuovo in campo

Fonte: CorSport | Leggi di più »

TUTTOMERCATOWEB: Il Napoli aspetta Osimhen: prossima settimana il rientro in Italia, a Bergamo in campoIl Napoli continua ad aspettare Victor Osimhen, che è in Nigeria dallo scorso 24 ottobre e ci resterà ancora. Il club non ha fissato una data specifica per il rientro dell'attaccante, che sta seguen

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più »

GOALITALİA: L'annuncio di Garcia: 'Osimhen torna a Napoli settimana prossima'Le parole dell'allenatore del Napoli sul nigeriano: 'L'ho sentito e sta rispettando il programma. Lindstrom? Sta migliorando tanto'.

Fonte: GoalItalia | Leggi di più »