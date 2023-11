Osimhen: 'Ho rifiutato un'offerta clamorosa per restare a Napoli'

Ha scherzato a lungo Victor Osimhen con il connazionale John Obi Mikel che conduce un podcast seguitissimo in Nigeria, al punto che l'ex centrocampista del Chelsea si è offerto per fare da mediatore in una ipotetica trattativa con i Blues. Solo una battuta, però, perché nel corso della chiacchierata Osimhen ha spiegato come la scorsa estate abbia deciso di rimanere a Napoli nonostante offerte più vantaggiose.

'Devo essere sincero, non avevo mai pensato di andarmene anche perché il Napoli voleva trattenermi. Ma quando è arrivata l’offerta dell’Arabia Saudita è stato difficile rifiutare. Ogni volta che dicevo di no, loro incrementavano la proposta economica e poi ancora e ancora. Era davvero una cifra clamorosa che mi avrebbe cambiato la vita, ma alla fine gli ho detto: no ragazzi, resto dove sono'. Una vera e propria dichiarazione d'amore quella di Osimhen che sembra a tutti i costi voler restare in Europa e sogna ovviamente la Premier: 'Non ho una squadra preferita, ma ho due magliette: quella del Chelsea e quella del Manchester Unite

:

CORSPORT: Osimhen dice tutto: cosa è accaduto tra il Napoli e l'Al Hilal in estateL'attaccante azzurro è intervenuto al Podcast dell'ex campione del Chelsea Obi e ha parlato della possibilità di trasferirsi in Arabia

Fonte: CorSport | Leggi di più »

GAZZETTA_İT: Mondiale U17: alla scoperta dei nuovi Neymar, Foden e OsimhenVenerdì in Indonesia scatta la rassegna iridata, senza l'Italia non qualificata. Da qui sono usciti futuri campioni. Vediamo chi saranno i prossimi

Fonte: Gazzetta_it | Leggi di più »

TUTTOSPORT: Osimhen, il retroscena sull’offerta dell’Arabia: “Una cosa pazzesca”L'attaccante nigeriano del Napoli conferma le avance estive da parte dai sauditi. Le sue parole a 'Obi One Podcast'

Fonte: tuttosport | Leggi di più »

TUTTOSPORT: Diretta Napoli-Empoli ore 12.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioniLa formazione di Rudi Garcia riceve i toscani nel 12° turno del campionato di Serie A

Fonte: tuttosport | Leggi di più »

CORSPORT: Riecco il consiglio dei saggi: il gesto di Garcia dopo Napoli-UnionIl francese ha convocatoi i senatori del gruppo dopo il pari in Champions League: la svolta definitiva passa anche attraverso una reazione compatta

Fonte: CorSport | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: L'Inter torna in testa, Napoli crolla e Garcia rischiaImpresa Empoli al Maradona. Scialbo pari al derby di Roma. Frena l'Atalanta, Fiorentina quinta (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »