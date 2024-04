Orsolini mette le ali al Bologna

Thiago Motta ha imparato a essere determinante anche a gara in corso e adesso vuole centrare a breve due obiettivi: il primo è la Champions League con i rossoblù, l'altro è la convocazione all'Europeo con l'Italia. Il suo magic moment era iniziato con l'assist a Barella contro l'Ecuador in Nazionale ed è proseguito con il super gol contro la Salernitana al Dall'Ara.

Una gemma di rara bellezza che gli ha permesso di raggiungere i 10 gol in Serie A e di diventare il calciatore italiano con più gol nei primi 5 campionati di Europa. In attesa delle restanti 8 gare, la sua candidatura per una presenza in Germania questa estate con il gruppo di Spalletti è sempre più forte. Mancano però ancora diverse partite che potrebbero lanciarlo ulteriormente così come frenarlo. Una cosa è certa Thiago Motta continuerà a puntarci. A riportarlo èOrsolini mette le ali al Bologn

