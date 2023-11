Oroscopo della settimana dal 2 all’8 novembre

Non essere troppo severa con te stessa. Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria Ci sono buone notizie per te. Venere, il pianeta che ami più di ogni altro, presto sarà nel tuo segno per farti coltivare armonia e benessere e renderti migliore. Preparati ad accogliere un evento speciale, una di quelle situazioni in cui sei al top.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MEDIASETTGCOM24: Oroscopo: come ritrovare il buonumore in base al tuo Segno ZodiacaleC'è chi è per natura portato all'allegria e chi tende a vedere tutto nero: le Stelle possono venire in nostro aiuto

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più ⮕

ILMESSAGGEROIT: Stefano Tacconi, finalmente il ritorno a casa dopo il malore: «Adesso cucino io»Stefano Tacconi è finalmente tornato a casa. L'ex portiere della Juventus ha terminato...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

LEGGOIT: Torna il Memorial Stefano Cucchi con la Staffetta dei DirittiTorna il “Memorial Stefano Cucchi”, nel giorno della sua morte (il 21 ottobre)...

Fonte: leggoit | Leggi di più ⮕

FATTOQUOTIDIANO: Stefano Cucchi, Cassazione dichiara prescritti i falsi di due carabinieriLa sorella Ilaria: 'Mandolini colpevole ma salvato. Provo tanta pena per lui'

Fonte: fattoquotidiano | Leggi di più ⮕

LEGGOIT: Stefano Cucchi, la Cassazione dichiara prescritto il reato di falso per i due carabinieri già condannatiNuovo capitolo sul caso Stefano Cucchi. La suprema Corte di Cassazione annulla senza rinvio per...

Fonte: leggoit | Leggi di più ⮕

LIBERO_OFFICIAL: Stefano Pioli, "voci sempre più insistenti”: chi lo commissaria al MilanZlatan Ibrahimovic può essere una buona soluzione per il Milan ? La risposta ve la diamo tonda e chiara: no. Lo svedese può anche es...

Fonte: Libero_official | Leggi di più ⮕