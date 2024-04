Opposizioni tentano il blitz e ricompattano la maggioranza

Politica Notizia

Le opposizioni tentano il blitz, con il risultato di ricompattare la maggioranza, i cui ranghi a Montecitorio sono serratissimi. Nel tardo pomeriggio è stato invertito l'ordine delle mozioni: il risultato è che verrà votata prima la mozione di sfiducia su Salvini, successivamente quella su Santanchè. Dopo l'inversione, in aula si sono aperte le dichiarazioni di voto. Sinistra ovviamente sulle barricate.Giuseppe Contee dell'onore e del rispetto che si deve alle istituzioni". E ancora: "Se il compattamento" della maggioranza "avviene per una solidarietà di partito o di coalizione, per mascherare comportamenti che, al di là delle responsabilità penali, sono assolutamente gravi sul piano della responsabilità politica ed etica, io dico che il governo non sta facendo un buon servizio all'Italia anche in un contesto internazionale", conclude il presunto avvocato del popolo

Opposizioni, Blitz, Maggioranza, Mozioni, Sfiducia, Governo, Italia