Opposizioni all'attacco sulla risoluzione dell'accordo migranti tra Italia e Albania

Opposizioni (tranne il M5S) all'attacco in una risoluzione unitaria:"Gravissimi dubbi senza ratifica dell'accordo in Parlamento"Il protocollo d'intesa tra Italia e Albania sui migranti,"stabilisce che nei due centri non potranno trovarsi complessivamente più di 3mila migranti nello stesso momento. E che, intervenute in operazioni di soccorso. Quindi non si potranno trainare i barconi degli scafisti, né indirizzare verso l'Albania imbarcazioni gestite da organizzazioni non governative ".

A sottolinearlo è il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nelle comunicazioni del governo alla Camera.", ribadisce il ministro citando la commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson e replicando a"chi, nell’opposizione, ha paventato una violazione del diritto internazionale ed europeo , a chi ha descritto il progetto come una Guantanamo all’italiana e a chi ha parlato di deportazione o evocato il precedente dell’accordo tra Regno Unito e Ruanda





