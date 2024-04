Opposizione presenta mozione di sfiducia contro la ministra del Turismo

Il gruppo di opposizione ha presentato una mozione di sfiducia contro la ministra del Turismo. Durante il discorso, Silvestri critica la competenza e le capacità manageriali della ministra. Calenda critica la lista di Renzi con Cuffaro e Mastella definendola una ' cultura della mafia '. Il sindaco di Benevento minaccia di querelare un membro del governo.

L'opposizione è indignata per il guadagno milionario ottenuto dalla vendita di una casa da parte del compagno della ministra e della moglie della seconda carica dello Stato

Opposizione Mozione Di Sfiducia Ministra Del Turismo Competenza Capacità Manageriali Lista Di Renzi Cultura Della Mafia Sindaco Di Benevento Guadagno Milionario

Italia

