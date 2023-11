Opposizione chiede le dimissioni di Alessandro Amadori

Diversi parlamentari di opposizione hanno chiesto le dimissioni di Alessandro Amadori, lo psicologo consulente del ministero dell’Istruzione che alcuni mesi fa era stato scelto dal governo per coordinare il progetto “Educare alle relazioni”, un’iniziativa per introdurre nelle scuole ore di educazione all’affettività.





Educare alla sessualità a scuola non è solo giusto, ma necessarioL'educazione sessuale è un "contenuto degradante" e insegnarla nelle scuole elementari è "una nefandezza". La pensa così il deputato della Lega Rossano Sasso (già sottosegretario...

"Le donne cattive come il diavolo": chi è l'esperto del governo anti femminicidiFa discutere la nomina di Alessandro Amadori, docente di psicologia all'Università Cattolica di Milano e consulente del Miur da 80 mila euro l'anno...

Opposizione chiede informativa sul caso dell'insegnante di psicologiaI gruppi di opposizione del Pd, Avs, M5s e Iv hanno chiesto una informativa urgente del ministro Valditara in aula alla Camera sul caso dell'insegnante di psicologia scelto per coordinare gli incontri sulle educazione affettiva nelle scuole. Secondo il quotidiano Domani, l'insegnante avvalorava tesi sulla responsabilità delle donne come causa delle violenze e sosteneva tesi cospirazioniste sul tentativo delle donne di dominare i maschi.

