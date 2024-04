Operazioni politiche e defezioni nel centrosinistra

Al momento nulla fra presagire che le operazioni politiche volte a determinare le dimissioni dei due ministri possano andare in porto, semmai va segnalata la notizia di qualche defezione da parte delle componenti più garantiste nel centrosinistra. Va segnalato che in vista di questo appuntamento c'è stata una nota di Salvini che sottolinea come l'accordo traesprime un elemento di scetticismo nell'ipotesi di candidare la figlia tra i dem.

Difficile immaginare i caporioni del Pd che anziché raccogliere preferenze per sé e per i loro protetti invitano i loro a Bari. "Viene quasi da ridere. Vi ricordate i giornali di sinistra che nei giorni scorsi dicevano che la mafia è stata estirpata, che Bari oggi è come Chicago? E come osa la destra dire 'commissariamo' o anche solo pensare alla verifica preliminare? Bene, che succede oggi? Tac, il nipote del boss Capriati, appena uscito dal carcere, è oggetto di una esecuzione di mafia, 4 colpi e 3 alla testa

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Libero_official / 🏆 42. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Banca dati con segnalazioni di operazioni sospette al centro di un'inchiestaUna banca dati con software di sicurezza rigorosi, custode delle segnalazioni riservate di operatori e professionisti, è al centro di un'inchiesta a Perugia. Le segnalazioni, chiamate 'Sos', sono utilizzate per individuare operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Le informazioni potrebbero essere state utilizzate per il presunto dossieraggio su politici e vip.

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Operazioni dell'intelligence russa in EuropaNegli ultimi mesi l’intelligence russa ha messo in atto con successo numerose operazioni sul territorio europeo, come l'intercettazione che ha messo in imbarazzo il governo tedesco del cancelliere Olaf Scholz.

Fonte: ilpost - 🏆 7. / 83 Leggi di più »

Houthi, Tajani: 'Missione Aspides ha natura difensiva, mai operazioni su terraferma''Attacco a nave Duilio conferma gravità minaccia terroristica'

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Prime operazioni Gdf-Agenzia Entrate su influencer e blogger, trovati centinaia di migliaia di euro ...Con un “memorandum operativo congiunto”, i due enti hanno definito un piano di azione condiviso per intensificare il contrasto all’evasione nel settore della digital creator economy, in cui rientra l’attività svolta da coloro che realizzano e diffondono su internet prodotti multimediali, creando forme di relazione duratura con i propri follower.

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Le operazioni di voto in Abruzzo per le elezioni regionali(ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Le operazioni di voto in Abruzzo a SulmonaLe operazioni di voto nella scuola elementare e media Panfilo Serafini per le elezioni regionali in Abruzzo a Sulmona, 10 marzo 2024. ANSA/CLAUDIO LATTANZIO (ANSA). (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »