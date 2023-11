Operazione israeliana nell'ospedale Al Shifa a Gaza

Il 16 novembre l’esercito israeliano ha portato avanti la sua operazione nell’ospedale Al Shifa, il più grande della Striscia di Gaza, che secondo Israele ospita infrastrutture strategiche di Hamas. Secondo le Nazioni Unite, nell’ospedale ci sono circa 2.300 persone tra pazienti, medici, infermieri e sfollati. “I bulldozer israeliani hanno parzialmente distrutto l’ingresso meridionale dell’ospedale, vicino al reparto maternità”, ha affermato il ministero della salute di Hamas.

“I soldati israeliani non hanno trovato armi o attrezzature militari nell’ospedale Al Shifa”, ha dichiarato invece il ministero della salute di Hamas.La sera del 15 novembre il presidente statunitense Joe Biden, uno dei principali alleati d’Israele, ha invitato l’esercito israeliano ad agire “con estrema cautela” nell’ospedale Al Shifa.Hamas ha affermato che decine di persone sono morte nella notte tra il 15 e il 16 novembre a causa dei raid aerei israelian

ADNKRONOS: Guerra Israele Hamas, ultime news oggi 15 novembre 2023 Operazione militare all'AlShifaHospital di Gaza , la nota delle Forze di difesa israeliane: 'Intento che non venga causato alcun danno ai civili utilizzati da Hamas come scudi umani'. ✍️

SOLE24ORE: L'esercito israeliano continua l'operazione allo ShifaL'esercito israeliano ha annunciato di continuare l'operazione contro Hamas nell'ospedale Shifa di Gaza City, trovando mezzi da combattimento e materiale militare di Hamas . I negoziati per la liberazione degli ostaggi si sono bloccati a causa delle richieste di Hamas .

AGENZİA_ANSA: L'esercito di Israele entra nell'ospedale al Shifa, Hamas: 'Un crimine contro l'umanità'GUERRA IN MEDIO ORIENTE | L'esercito israeliano è entrato nell'ospedale al Shifa di Gaza nella notte per un'operazione 'mirata in un'area specifica' della struttura. Testimoni hanno visto carri armati nel campus, Hamas accusa: 'è un nuovo crimine contro l'umanità'. L'Onu: 'Ieri morti 40 pazienti ad al Shifa'. ANSA

INTERNAZİONALE: Quasi duecento corpi sepolti in una fossa comune nell’ospedale Al Shifa a GazaMigliaia di civili sono intrappolati il 14 novembre nel principale ospedale della città di Gaza . Il direttore della struttura Mohammed Abu Salmiya ha affermato che almeno 179 corpi sono stati sepolti in una fossa comune. Leggi

INTERNAZİONALE: I soldati israeliani fanno irruzione nell’ospedale Al Shifa a GazaIl 15 novembre l’esercito israeliano è entrato nell’ospedale Al Shifa, il più grande della Striscia di Gaza , per un’operazione “mirata” contro Hamas . Nell’ospedale ci sono migliaia di persone tra pazienti, medici, infermieri e sfollati. Leggi

ADNKRONOS: Blitz israeliano all'ospedale al-Shifa di Gaza CityLe forze di difesa israeliane hanno effettuato un blitz mirato all'ospedale al-Shifa di Gaza City, sulla base di informazioni di intelligence. Hamas accusa gli Usa di aver dato il via libera a Israele per un nuovo massacro. Le Idf spiegano che l'operazione è finalizzata a sconfiggere Hamas e salvare gli ostaggi.

