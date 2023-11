Operazione israeliana contro Hamas nell'ospedale Al Shifa

Il 17 novembre l’esercito israeliano ha intensificato la sua operazione contro Hamas nell’ospedale Al Shifa, il più grande della Striscia di Gaza, mentre i servizi di telecomunicazioni sono ormai interrotti in tutto il territorio a causa della mancanza di carburante. Nella notte tra il 16 e il 17 novembre l’esercito israeliano ha anche condotto una grande operazione nel campo profughi di Jenin, nella Cisgiordania occupata.

La mattina del 17 novembre l’esercito ha annunciato di aver ucciso “cinque terroristi”. L’agenzia di stampa ufficiale siriana Sana ha invece affermato che alcuni raid aerei israeliani hanno causato “danni materiali” vicino a Damasco , la capitale della Siria. Negli ultimi anni Israele ha più volte preso di mira in Siria le infrastrutture delle milizie filoiraniane, alleate di Hamas .Le autorità di Hamas hanno affermato che i soldati israeliani hanno distrutto alcuni reparti dell’ospedale Al Shifa, nella città di Gaz





Leggi di più: INTERNAZİONALE » Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui.

:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

ADNKRONOS: Guerra Israele Hamas, ultime news oggi 15 novembre 2023Operazione militare all'AlShifaHospital di Gaza, la nota delle Forze di difesa israeliane: 'Intento che non venga causato alcun danno ai civili utilizzati da Hamas come scudi umani'. ✍️

Fonte: Adnkronos | Leggi di più »

ADNKRONOS: Israele-Hamas, operazione di terra nella Striscia: le ultime newsTank israeliani nella Striscia, uccisi comandanti di Hamas

Fonte: Adnkronos | Leggi di più »

İLMESSAGGEROİT: Gaza, il comando di Hamas sotto l’ospedale: la guerra si sposta nei tunnel? Soldati topi come nel VietnamLo Shifa, il principale ospedale di Gaza City e il più grande della Striscia, usato come...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più »

SOLE24ORE: L'esercito israeliano continua l'operazione allo ShifaL'esercito israeliano ha annunciato di continuare l'operazione contro Hamas nell'ospedale Shifa di Gaza City, trovando mezzi da combattimento e materiale militare di Hamas. I negoziati per la liberazione degli ostaggi si sono bloccati a causa delle richieste di Hamas.

Fonte: sole24ore | Leggi di più »

INTERNAZİONALE: Operazione israeliana nell'ospedale Al Shifa a GazaL'esercito israeliano ha portato avanti un'operazione nell'ospedale Al Shifa, il più grande della Striscia di Gaza, secondo Israele ospita infrastrutture strategiche di Hamas. Le Nazioni Unite stimano che nell'ospedale ci siano circa 2.300 persone. Hamas afferma che decine di persone sono morte a causa dei raid aerei israeliani.

Fonte: Internazionale | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: L'esercito di Israele entra nell'ospedale al Shifa, Hamas: 'Un crimine contro l'umanità'GUERRA IN MEDIO ORIENTE | L'esercito israeliano è entrato nell'ospedale al Shifa di Gaza nella notte per un'operazione 'mirata in un'area specifica' della struttura. Testimoni hanno visto carri armati nel campus, Hamas accusa: 'è un nuovo crimine contro l'umanità'. L'Onu: 'Ieri morti 40 pazienti ad al Shifa'. ANSA

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »