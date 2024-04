Operazione contro la compravendita di voti nel Barese

Voti comprati per 50 euro, con un sistema perfezionato e utilizzato già due volte alle amministrative. Una vasta operazione dei carabinieri del comando provinciale di Bari , su disposizione della Procura, è stata portata a termine alle prime luci dell’alba di questa mattina nel Barese. Anche arresti eccellenti.

Tra gli arrestati, posti ai domiciliari, Sandro Cataldo, marito di Anita Maurodinoia (assessore regionale ai trasporti, anche lei indagata) e referente di Sud al Centro, e il sindaco di Triggiano Antonio Donatelli (disposto l'obbligo di dimora per la moglie e il figlio). Ai domiciliari anche Armando De Francesco, consigliere ciroscrizionale di Bari della lista Sud al Centro (secondo gli inquirenti collegato a Cataldo). Il meccanismo di compravendita dei voti Sono dieci le misure cautelari richieste dalla Procura di Bari: un arresto in carcere, sette ai domiciliari e due divieti di dimora a Triggian

