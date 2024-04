Operazione Athena: 17 persone arrestate per associazione mafiosa e traffico di droga

CATANIA. Oltre 300 carabinieri del Comando provinciale di Catania stanno eseguendo nelle provincie del capoluogo etneo, di Siracusa e di Teramo un'ordinanza di misure cautelari personali emessa dal gip nei confronti di 17 persone indagate a vario titolo di associazione mafiosa, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, turbata libertà degli incanti aggravata dal metodo mafioso e corruzione.

La cosca prevedeva l'intervento fisico di propri sodali durante le procedure di vendita per allontanare, anche con la violenza, i partecipanti e garantiva ai propri 'clienti' l'acquisto o il rientro in possesso del bene.

Catania Mafia Droga Arresti Indagini

