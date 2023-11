Open AI: dipendenti minacciano di lasciare l'azienda dopo l'allontanamento del fondatore

Il campo di battaglia è soprattutto Twitter/X, dove continua a rimbalzare la frase «Open AI is nothing without its people», ovvero «Open AI non è niente senza le sue persone». Il fondatore - e ormai ex Ceo - Sam Altman risponde con dei cuori a tutti i suoi (ormai ex) dipendenti che hanno deciso di ribellarsi alla decisione del consiglio di amministrazione di allontanarlo dalla società. Le motivazioni in una lettera, firmata da 505 delle 700 persone che oggi lavorano a Open AI.

Minacciano di andarsene e di seguire quello che ancora considerano il loro capo a Microsoft, dove il creatore di ChatGpt è stato già accolto a braccia aperte. Tra le firme, il primo è quello di Mira Murati, la donna che - nelle intenzioni del Board - avrebbe dovuto sostituire Altman. «Noi, dipendenti di Open AI, abbiamo sviluppato i migliori modelli e spinto il settore verso nuove frontiere - si legge nella lettera - i prodotti che abbiamo costruito sono usati da milioni di persone nel mondo. La società per cui lavoriamo non è mai stata in una posizione più forte





